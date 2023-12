POL-MS: Unbekannte brechen in Gaststätte ein - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Die Polizei ist nach zwei Einbrüchen in Gremmendorf und in der Innenstadt auf der Suche nach Zeugen. Unbekannte haben sich im Zeitraum von Samstag (2.12., 13 Uhr) bis Sonntag (3.12., 13 Uhr) Zugang zu einem Einfamilienhaus am Starweg in Gremmendorf verschafft. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und stiegen in das Haus ein. Die ...

mehr