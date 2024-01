POL-HI: Mobile Wassersperren in die Innerste/Hildesheim gestürzt - Instandsetzung durch viele Feuerwehrkräfte dauert bis in den Abend an

Hildesheim (ots) - Hildesheim (bli) - Aufgrund seiner Fahrauffälligkeiten kontrolliert eine Hildesheimer Funkstreifenwagenbesatzung am Neujahrsmorgen gegen 07.40 Uhr in der Kaiserstraße den 37-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw. Im Rahmen der Kontrolle wird Alkoholgeruch in der Atemluft des 37-jährigen Hildesheimers festgestellt. Eine Überprüfung am tragbaren ...

mehr