Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Alkoholisierter Fahrzeugführer verunfallt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 28.09.2023, gegen 17.30 Uhr kam ein 21-jähriger Nienburger mit seinem Nissan an der Wilhelm-Rothert-Straße/Kattriedestraße in Nienburg beim Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Findling und prallte gegen einen Baum. Er blieb unverletzt.

Da sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung des 21-Jährigen ergab, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 2,46 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und leiteten ein Strafverfahren ein. Sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt.

Der PKW wurde massiv an der Front beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell