Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Obernkirchen/Bückeburg - Eigentümer eines Rucksacks gesucht

Nienburg (ots)

(KEM) Am 27.09.2023 wurde bei der Polizei in Obernkirchen ein grüner Rucksack mit Flecktarn abgegeben, der am Dienstagabend am La-Fleche-Park gefunden wurde. In dem Rucksack befanden sich u.a. diverse verschreibungspflichtige Medikamente, jedoch keine Hinweise zum Eigentümer.

Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise zum Eigentümer geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Bückeburg zu melden: 05722/28940.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell