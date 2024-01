Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 29.12.2023-01.01.2024

Hildesheim (ots)

(schü)Sachbeschädigung an Pkw in Elze - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum vom 27.12.2023, 22:00 Uhr bis 28.12.2023, 11:30 Uhr, das Dach eines Geländewagens in Elze. Hierbei wurde der Dachholm eingedrückt und das Glasdach gesplittert. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit Fußgängerin in Elze - Zeugenaufruf

Am 29.12.2023 kam es gegen 18:10 Uhr in der Hauptstraße in Elze zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Auf Höhe der Lichtzeichenanlage beabsichtigt die 80-jährige Fußgängerin mittels Fußgängerüberweg die Straße zu überqueren und wird hierbei von einem Pkw übersehen und erfasst. Die Fußgängerin wird zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Anschließend wird die Fußgängerin in ein Krankenhaus nach Hildesheim transportiert.

Heckenbrand in Sehlde - Zeugenaufruf

In der Silvesternacht am 01.01.2024 gegen 01:00 Uhr kam es in der Wellbornstraße in Elze OT Sehlde zu einem Vollbrand einer Hecke. Die Hecke ist vermutlich durch einen Feuerwerkskörper in Brand geraten. Durch den Brand wurden neben der Hecke auch eine Straßenlaterne, ein Verkehrszeichen sowie ein angrenzender Zaun beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 2500 EUR.

Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu den Sachverhalten machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068-93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis in Gronau (Leine)

Am 29.12.2023 gegen 15:50 Uhr kam es im Stadtgebiet Gronau (Leine) zu einer Trunkenheitsfahrt eines 33-jährigen Gronauers. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergibt bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 1,22 Promille. Nach einer erfolgten Blutentnahme werden die Fahrzeugschlüssel des 33-jährigen Gronauers sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich wegen mehrerer Straftaten verantworten.

