POL-HI: Einbruch in Fahrradhandelsgeschäft

Hildesheim (ots) - RÖLLINGHAUSEN (cmü). Am 31.12.2023 gegen 07:45 Uhr wurden die Feuerwehren Röllinghausen, Föhrste zu einem Brand eines Containers in die Röllinghäuser Straße "Am Thie" alarmiert. Vor Ort wurde ein Altpapiercontainer in Vollbrand festgestellt. Zudem wurde ein weiterer Brand an einem, auf dem angrenzenden Privatgrundstück stehenden, PKW festgestellt. Durch die Feuerwehr wurden die beiden Brände schnell gelöscht. Der entstandene Sachschaden wurde auf ...

mehr