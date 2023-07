POL-PPTR: Polizei berät an der Haustür zum Thema Einbruchsschutz

Ralingen (ots) - In der Nacht von Montag, dem 3. Juli, zu Dienstag, dem 4. Juli, brachen in der Zeit von 23:30 Uhr bis 5:30 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kerscher Straße in Ralingen ein. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Tatverdächtigen, während der Anwesenheit der schlafenden Bewohner, Zugang zum Anwesen, ...

mehr