POL-FR: Albbruck/Waldshut-Tiengen: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht!

Auf der B 34 zwischen Albbruck und WT-Waldshut kam es am Samstagabend, 27.01.2024, gegen 23:00 Uhr, zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein in Richtung Albbruck fahrender unbekannter Pkw soll nach der Schnöt-Kreuzung mehrere Fahrzeuge überholt haben. Eine entgegenkommende Audi-Fahrerin musste ausweichen und stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Beifahrer zeigte den Vorfall am Montag an. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

