Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebe geben sich als Wasserwerker aus

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 21. September, haben sich Trickdiebe als Wasserwerker ausgegeben, um in das Haus einer 82-jährigen Frau in Gladbach zu gelangen. Dort nahmen sie Geld und Schmuck an sich.

Gegen 15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 82-jährigen Seniorin. Als sie die Tür öffnete, stand ihr ein Mann gegenüber. Er gab an, dass er Handwerker sei und das es in einem Nachbarhaus einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Weiter erklärte er, dass man deshalb die Räume in ihrem Haus überprüfen müsse. Daraufhin ließ die 82-Jährige ihn hinein. Im Zuge der vermeintlichen Überprüfung der Räume sollte sie auch einen Tresor öffnen, der angeblich auch von dem Wasserrohrbruch betroffen sei. Das tat die 82-Jährige und im weiteren Verlauf erschien ein anderer Mann in der Wohnung, der sich als Chef vorstellte. Der Mann wies die Seniorin an, sich auf die Toilette zu setzen und die Duschbrause der Badewanne laufenzulassen und zu halten, um entsprechend das Wasser ablaufen zu lassen. Kurze Zeit später gaben die beiden Männer an, im Keller des Wohnhauses nachsehen zu müssen. Als die 82-Jährige bemerkte, dass die beiden Männer nicht wiederkamen und das Haus verlassen hatten, informierte sie zwei Bekannte. Gemeinsam stellte man kurz darauf fest, dass aus dem Haus Bargeld und Schmuck entwendet wurden.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Einer der Männer ist circa 35 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er hat eine kräftige Statur und trug eine normale Arbeiterhose und ein helles T-Shirt. Der zweite Verdächtige ist circa 40 bis 50 Jahre alt und etwa 1,70 groß. Er hat eine dickere Statur und trug ebenfalls ein helles T-Shirt.

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. (jl)

Weitere hilfreiche Hinweise und Präventionstipps finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

