POL-MG: Betrug scheitert an Bankmitarbeiterin

Mönchengladbach (ots) - Ein Mann hat einen 12-Jährigen am Donnerstag, 21. September, an einer Bushaltestelle am Sankt-Michael-Platz angesprochen und gegen seinen Willen am Arm mit sich gezogen. Zwei jugendliche Zeugen bemerkten die Situation, sprachen den Jungen an, beendeten die Freiheitsberaubung und verständigten die Polizei. Nach eigenen Angaben stieg der ...

