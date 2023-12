POL-VDMZ: Vermeintlicher Falschfahrer stellt sich als Alleinunfall heraus

Heidesheim (ots) - Am 19.12.2023 gegen 20:16 Uhr, kommt es auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt, an der Anschlussstelle Mainz-Finthen zu einem Verkehrsunfall mit einem Alleinbeteiligten 57-Jährigen Autofahrer. Dieser befährt gemeinsam seiner Ehefrau die BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt, als er kurz vor der Anschlussstelle Mainz-Finthen einen medizinischen Notfall ...

mehr