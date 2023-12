POL-VDMZ: In Schlangenlinien über die Autobahn

Heidesheim (ots) - Am Dienstag, den 12.12.2023, ereignete sich gegen 17:46 Uhr auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt an der Anschlussstelle Ingelheim-Ost ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, wobei drei Personen leicht verletzt wurden. Die 20-jährige Unfallverursacherin war nach aktuellem Ermittlungsstand an der Anschlussstelle Ingelheim-Ost auf die ...

