POL-GT: Rollerfahrer bei Unfall in Harsewinkel schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Mittwochmorgen (01.03., 05.50 Uhr) ereignete sich im Bereich Am Kattenpatt/ Mühlenwinkel ein Verkehrsunfall zwischen einem 44-jähigen VW-Fahrer aus Harsewinkel und einem 56-jährigen Mann Rollerfahrer aus Harsewinkel.

Es kam zu dem Zusammenstoß zwischen den Unfallbeteiligten, als der VW-Fahrer von der Straße Mühlenwinkel in Richtung Tüllheide fahrend nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Der 44-jährige Autofahrer stieß beim Abbiegen mit dem Roller des 56-Jährigen zusammen, welcher den Mühlenwinkel in Richtung Münsterstraße befuhr. Der Rollerfahrer stürzte. Durch den Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

Der Autofahrer blieb unverletzt.

Der Roller wurde sichergestellt. Es entstand vergleichsweise geringer Sachschaden.

