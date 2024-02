Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Geflüchtet

Schutterwald (ots)

Am Dienstagabend meldete ein Zeuge gegen 19:45 Uhr ein verunfalltes Fahrzeug auf der L99 zwischen Schutterwald und Dundenheim, auf der Höhe der Deponie Höfen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein Renault-Fahrer bei seiner Fahrt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Pkw kam entgegen der Fahrtrichtung circa fünf Meter neben der Fahrbahn im Wald seitlich zum Liegen. An dem verunfallten Renault dürfte ein Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden sein. Der Fahrzeugführer war nicht an der Unfallstelle anzutreffen und ist mutmaßlich geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg einen verdächtigen 39-Jährigen ermittelt. Ob es sich bei diesem um den Unfallverursacher handelt, ist nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Recherchen. Zeugen, die Hinweise zum verantwortlichen Fahrzeuglenker oder zum Unfall geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0781 21-2200 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. /ha

