POL-MG: Verkehrsunfall mit schwerwiegendem Sachschaden und Flucht

Mönchengladbach (ots) - An der Oberheydener Straße im Stadtteil Heyden ist es heute früh um 4.14 Uhr zu einem mit einem lauten Knall einhergehenden Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Drei Personen, die zu dem Zeitpunkt in dem Haus waren, blieben unverletzt. Es entstand ein großer Schaden an dem Gebäude; ein vor dem Haus geparktes Auto wurde beschädigt. ...

