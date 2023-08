Emmerich am Rhein (ots) - Am Montag (28. August 2023) kam es gegen 08:45 Uhr an der Nierenberger Straße in Emmerich zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein blauer Mazda Demio, welcher am Fahrbandrand abgestellt gewesen war, am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite beschädigt. Eine Zeugin hatte gegen 08:45 Uhr einen lauten Knall vernommen, konnte aber keine weiteren ...

mehr