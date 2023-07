POL-RZ: Verdacht der Brandstiftung in Glinde

Ratzeburg (ots) - 12. Juli 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.07.2023 - Büchen Gestern (11.07.2023) ist es auf dem Parkplatz am Sportplatz in der Möllner Straße in Büchen zu einem Diebstahl aus einem schwarzen Seat Ibiza gekommen. Unbekannte Täter nutzen einen kleinen geöffneten Fensterspalt auf der Beifahrerseite aus und entwendeten ein Portemonnaie aus einer Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz lag. Die ...

mehr