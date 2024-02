Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wohnungsbrand in Seniorenheim -Nachtragsmeldung

Baden-Baden (ots)

Gegen 15:30 Uhr brach in einer Wohnung in einem Seniorenheim in der Geroldsauer Straße in Baden-Baden ein Feuer aus. Die etwa 50 Bewohner wurden von den Einsatzkräften evakuiert und vorübergehend in einem naheliegenden Wohnheim untergebracht. Nach momentanen Erkenntnissen wurden drei Heimbewohner durch das Einatmen des Rauches leicht verletzt. Durch die Einsatzfahrzeuge kam es im Bereich der Geroldsauer Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 17:15 Uhr konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden und die Sperrung der Straße wurde aufgehoben. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 30.000 Euro beziffert. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor./vo

