Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Neubrandenburgerin verstirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Neubrandenburg (ots)

Gegen 11:25 Uhr des heutigen Tages ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Neubrandenburger Jahnviertel, in dessen Folge die allein beteiligte Fahrzeugführerin verstarb.

Die 77-jährige Neubrandenburgerin befuhr die Jahnstraße in Richtung des Kreisverkehrs an der Bachstraße. Wohl aufgrund eines während der Fahrt eingetretenen Kreislaufstillstandes verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr ungebremst in den Kreisverkehr ein, überfuhr die mittige Sperrfläche und kollidierte schließlich mit einem angrenzenden Wohngebäude.

Obwohl schnell medizinische Hilfe vor Ort war, verstarb die Fahrzeugführerin des PKW Hyundais auf dem Weg in das Krankenhaus. An dem Haus und dem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 15.000EUR, wobei der PKW einen Totalschaden erlitt und geborgen werden musste.

Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell