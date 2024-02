Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Neubrandenburg (ots)

Am 31.01.2024 kam es in Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Kurz vor 19:30 Uhr befuhr der 33-jährige Fahrer eines VW Caddy die Wolgaster Straße in Richtung Eldena und beabsichtigte, nach links auf das Gelände einer dort befindlichen Tankstelle zu abzubiegen. Dabei übersah er einen 21-jährigen Kradfahrer, welcher gerade auf seiner Maschine der Marke MBK/Yamaha 125ccm aus Richtung Eldena kommend in Richtung Innenstadt fuhr. In der Folge kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und war weiterhin ansprechbar. Er wurde durch Rettungskräfte in das Klinikum Greifswald verbracht. Der Fahrzeugführer des VW Caddy blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Krad entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe an Krad und PKW beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Wolgaster Straße im Bereich der Unfallstelle. Im Auftrag Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst

