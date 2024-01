POL-NB: Arbeitsunfall in der Zuckerfabrik Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald

PHR Neubrandenburg (ots) - In den heutigen Morgenstunden (30.01.2024) kam es gegen 01:35 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neubrandenburg. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine Wohnungseingangstür in der 4. Etage in der Robert-Koch-Str. 26 durch einen unbekannten Täter mittels Toilettenpapier in Brand gesetzt. Durch die umgehend eingesetzte ...

mehr