Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand im Heizungsraum eines Mehrfamilienhauses mit hohem Sachschaden

PR Ueckermünde (ots)

Am 29.01.2024 gegen 19:00 Uhr informierte die Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald,dass ein Brand in 17379 Friedrichshagen gemeldet wurde.Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wilhelmsburg, Rothemühl, Ferdinandshof, Blumenthal und Meiersberg waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 60 Feuerwehrleuten im Löscheinsatz. Der Brand entstand im Heizungsraum, einem Anbau an den angrenzenden Wohnraum und drohte, sich über den Dachstuhl weiter auszubreiten.Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein 1,5-stöckiges Mehrgenerationshaus. Die fünf anwesenden Bewohner zw. 37 und 80 Jahren, sowie ein Kind im Alter von zwei Monaten, konnten rechtzeitig das Haus verlassen und wurden nicht verletzt.Nach bisherigen Ermittlungen hat ein 80-jähriger Hausbewohner eine Holzvergaserheizung betrieben. Kurz darauf brach aus bisher unbekannter Ursache das Feuer im Heizungsraum aus. Die Kameraden konnten das Feuer gegen 20:15 Uhr unter Kontrolle bringen. Der Brandschaden wird derzeit auf 100.000 Euro geschätzt. Das Mehrfamilienhaus ist aktuell nicht mehr bewohnbar, da die komplette Heizungsanlage sowie der Heizungsraum zerstört ist. Alle Bewohner sind zunächst in der Umgebung bei Bekannten oder in Ferienunterkünften untergekommen.Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wird am Tage (30.01.2024) ein Brandursachenermittler die Ermittlungen der Kriminalpolizei unterstützen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell