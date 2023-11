Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: WhatsApp-Betrug wieder erfolgreich - über 3000 Euro weg

Zweibrücken (ots)

Gerade am Dienstag haben wir diese Warnung veröffentlicht: https://s.rlp.de/KbwMr Dennoch erbeuteten Betrüger schon wieder über 3000 Euro.

Genau wie in der genannten Pressemitteilung beschrieben, erhielt eine 55-jährige Frau aus Zweibrücken am Dienstag zunächst eine SMS, woraufhin über WhatsApp Kontakt aufgenommen wurde. Auf Bitten der angeblichen Tochter wurden in zwei Überweisungen ins Ausland insgesamt über 3000 Euro überwiesen. Erst als die Tochter am Donnerstag ihre Mutter besuchte, stellte man fest, dass man betrogen wurde.

