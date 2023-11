Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Streitendes Ehepaar verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Bruchweiler-Bärenbach (ots)

Am Mittwoch, 01.11.2023, gegen 07.30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Bruchweiler-Bärenbach zu einem kuriosen Verkehrsunfall. Während der Fahrt eines Opel Corsa durch die Hauptstraße wurde dessen Beifahrertür geöffnet, welche einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Citroen Berlingo streifte. Hierbei entstand Sachschaden am Citroen in Höhe von ca. 1000.- Euro. Anschließend wurde der Corsa gewendet und entfernte sich vom Unfallort. Im Rahmen der Fahndung konnte das Unfallfahrzeug sowie die Unfallverursacher festgestellt werden. Im Rahmen erster Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die beiden Insassen des PKW Opel Corsa, ein Ehepaar, während der Fahrt in Streit gerieten, woraufhin die Ehefrau, die als Beifahrerin fungierte, aussteigen wollte und die Beifahrertür öffnete. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem geparkten PKW Citroen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ob die beiden Streithähne sich wieder versöhnt haben, ist nicht überliefert./ pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell