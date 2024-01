POL-NB: Regionalliga Nordostspiel Greifswalder FC

Röbel (ots) - Am 28.01.2024 gegen 07:05 Uhr kam es auf der L206 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 33-jährige, deutsche Fahrzeugführer befuhr mit einem Transporter Mercedes die Landesstraße aus Richtung Rogeez kommend in Fahrtrichtung B198. Ca. 400m vor der Kreuzung zur Bundesstraße kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Obstbäumen. In der Folge ...

mehr