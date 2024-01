Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person bei Rogeez

Röbel (ots)

Am 28.01.2024 gegen 07:05 Uhr kam es auf der L206 zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der 33-jährige, deutsche Fahrzeugführer befuhr mit einem Transporter Mercedes die Landesstraße aus Richtung Rogeez kommend in Fahrtrichtung B198. Ca. 400m vor der Kreuzung zur Bundesstraße kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Obstbäumen. In der Folge wurde seine 43-jährige, deutsche Mitfahrerin durch Glassplitter leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht notwendig. Das Fahrzeug war weiterhin fahrbereit, jedoch nicht mehr verkehrstauglich und wurde in eigener Zuständigkeit geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10200EUR. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der fahrlässigen Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

