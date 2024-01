Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Malchin (ots)

Am 28.01.2024 gegen 05:25 Uhr kam es auf der K 50 zwischen Lelkendorf und Neukalen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, unter Alleinbeteiligung eines PKW Mazda. Der 18-jährige Fahrzeugführer verlor bei über Nacht einsetzender Straßenglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in weiterer Folge in einen Straßengraben. Der Fahrzeugführer und seine drei Mitfahrer (im Alter von 17, 17 und 18 Jahren) wurden dabei leicht verletzt, wobei eine Person einen epileptischen Anfall erlitt. Drei Personen wurden ins Klinikum Güstrow und eine Person ins Klinikum Neubrandenburg mittels RTW verbracht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR. Der verunfallte PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

