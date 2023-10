BPOL-HB: Kinder auf Bahnstrecke in Lebensgefahr: 19 Züge verspätet

Bremen (ots) - Hauptbahnhof Bremen, 15.10.2023 / 21:45 Uhr ... und dann war da noch ein 28-jähriger Ladendieb, der eine ganze Palette niederländisches Dosenbier in seinem Rucksack verstaute. Beim Versuch, zugleich eine weitere Palette aus einem Laden im Bremer Hauptbahnhof zu schleppen, fiel er am Sonntagabend dem Filialleiter auf. Bundespolizisten führten den Bremer an die frische Luft und entließen ihn mit einer Strafanzeige. Rückfragen bitte an: ...

mehr