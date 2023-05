POL-NOM: Hochwertige Barhocker vom Ausstellungsgelände der NOM MOT entwendet

Northeim (ots) - 37176 Nörten-Hardenberg, Kiefernweg, Samstag, 06. Mai 2023, 23:45 Uhr, Nörten-Hardenberg (Gro) Ein 24-Jähriger aus Waake wurde am Samstagabend als Fahrzeugführer im Kiefernweg in Angerstein kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab eine Wert von über 2 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr