POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand einer Heuballenpresse

Am Sonntag, 9. Juli 2023, um 15.52 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Brand einer Heuballenpresse in der Dorfstraße. Die Freiwillige Feuerwehr war mit ca. 50 Personen und 6 Fahrzeugen im Einsatz.

Bösel - Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen

Am Sonntag, 9. Juli 2023, 18.38 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Garreler Straße in Richtung Bösel und wollte nach links in die Jägerstraße abbiegen. Dabei kam es zum Unfall mit einem 29-jährigen Transporterfahrer aus Hof, der die Garreler Straße in Richtung Garrel befuhr. Der 20-jährige Garreler, seine 21-jährige Beifahrerin aus Garrel, der 29-jähriger Fahrer sowie dessen 26-jähriger Beifahrer aus Wurzen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

