POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 08/09.07.2023

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Samstag gegen 15:54 Uhr kam es auf der Barnstorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Trecker und einem Motorrad. Ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Barnstorf befand sich im Überholvorgang zweier vor ihm fahrender Trecker und übersah, dass der vordere der beiden Trecker beabsichtigte, nach links abzubiegen. Der 23-jährige Treckerfahrer aus Bassum setzte seinen Abbiegevorgang fort und übersah den überholenden Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt dem Krankenhaus Quakenbrück zugeführt und verstarb am darauffolgen Tag.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht mit Alkoholbeeinflussung

Am 08.07.2023, gegen 22:20 Uhr, stieg ein 39-jähriger Dinklager in der Burgstraße in seinen am Fahrbahnrand stehenden Pkw ein. Mit diesem fuhr er unmittelbar gegen den gegenüberliegenden Zaun eines Restaurants. Nach der Kollision fuhr er rückwärts und prallte gegen eine Straßenlaterne. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch Zeugenangaben konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort konnte ein Atemalkoholgehalt von 2,58 Promille festgestellt werden. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Dinklager wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Körperverletzung

Am 09.07.2023, gegen 02:30, schlägt der 27-Jährige Beschuldigte auf dem Schützenfest in Neuenkirchen zwei Frauen mit der Faust ins Gesicht. Hierbei verletzten sich beide Frauen leicht. Eine weitere Frau versucht er ebenfalls zu schlagen. Diese konnte dem Schlag ausweichen. Anschließend drückt er einer einschreitenden Helferin seine Zigarette auf ihrem Arm aus. Sie verletzte sich hierbei ebenfalls leicht. Nach dem Einschreiten weiterer Zeugen verlässt der Beschuldigte das Schützenfest.

Bakum - Verkehrsunfall mit Alkoholbeeinflussung

Am 08.07.2023, gegen 05:05 Uhr, kommt es auf dem Autohof Vechta, Harmer Straße 43, 49456 Bakum, zu einem Verkehrsunfall. Zeugen teilen der Polizei mit, dass der Unfallverursacher, ein 44-jähriger aus Titz, mit seinem Pkw rückwärts gegen eine Leitplanke gefahren sein soll. Im Rahmen der Unfallaufnahme können die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Unfallverursacher erheblich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,90 Promille. Es folgt die Einleitung eines Strafverfahrens, die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Vechta - Sachbeschädigung

Am 08.07.2023, gegen 03:43 Uhr, kommt es in der Bremer Straße 14, 49377 Vechta, zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter schlagen hierbei gegen eine Jalousie, sodass diese beschädigt wird. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - gefährliche Körperverletzung

Am 08.07.2023, gegen 21:30 Uhr, kam es im Bereich des Hartenbergsee zu einer gefährlichen Körperverletzung. Mehrere bisher unbekannte Personen verletzten dabei zwei männliche Personen. Durch Passanten konnten die Parteien voneinander getrennt werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Trunkenheitsfahrt

Am 09.07.2023, gegen 02:15 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Hamburger mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta. Im Rahmen einer Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,72 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek -Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Am 08.07.2023; 23:36 Uhr, befährt ein 22-jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Straße Norddöllen in Fahrtrichtung Lutten. Innerhalb einer Rechtskurve kommt der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbricht eine Hecke und kollidiert mit einer Hauswand. Der 22-jährige wird hierbei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass dieser unter Alkoholbeeinflussung stand, so dass die Entnahme einer Blutprobe sowie Beschlagnahme seiner Fahrerlaubnis erfolgte.

