POL-CLP: Pressemeldung PI CLP / VEC

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Kennzeichendiebstahl Unbekannte Täter entwendeten am Samstag, den 08.07.2023, in der Zeit von 12:00 Uhr - 19:00 Uhr, die beiden Kennzeichen eines an der Glaßdorfer Straße 6 in 26219 Bösel abgestellten PKWs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel gerne unter 04494 922 620 entgegen. Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, den 08.07.2023, gegen 05:44 Uhr, ...

