POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Soest (ots) - In der Ahornstraße in Soest kam es in der Zeit vom 09.01.24, 17:30 Uhr - 10.01.24, 11:30 Uhr zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Fahrzeugen. Der oder die Täter haben mit einem bislang unbekanntem Gegenstand zwei geparkte Fahrzeuge (Ford Fiesta und VW Polo) zerkratzt. Der Schaden befindet sich jeweils an der gesamten Fahrzeugseite. Wer Hinweise zu dem oder die Täter geben kann, der meldet sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921 91000. ...

