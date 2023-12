Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Auffahrunfall mit drei LKW auf A 65 wegen Fahrerpause

Kandel (ots)

Am 14.12.23 gegen 19.25h kam es auf der A 65 vor der Anschlussstelle Kandel Mitte in Fahrtrichtung Landau zu einem Auffahrunfall von drei Sattelzügen. Alle LKW fuhren zunächst hintereinander, wobei der erste in der Reihe auf dem Standstreifen ohne vorherige Ankündigung anhalten wollte und seine Geschwindigkeit stark reduzierte. Der zweite LKW in der Reihe konnte noch rechtzeitig bremsen und ausweichen. Der dritte LKW fuhr aufgrund zu wenig Sicherheitsabstand in das Heck des zweiten LKW. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die A65 war für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Landau voll gesperrt. Verantworten müssen sich nun der erste LKW-Fahrer, der den Seitenstreifen benutzte um verbotswidrig zu pausieren und ohne erkennbaren Grund stark bremste, sowie der dritte LKW-Fahrer in der Reihe, der einen zu geringen Abstand zum vorausfahrenden LKW einhielt.

