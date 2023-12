POL-PDLD: Gommersheim - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Knittelsheim/Bellheim (ots) - Gestern führten Germersheimer Polizisten Geschwindigkeitskontrollen in Knittelsheim und Bellheim durch. In der Hauptstraße in Knittelsheim waren drei Fahrzeuge zu schnell unterwegs. In der Postgrabenstraße in Bellheim ergaben sich insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße. Weiter wurden an sechs Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

mehr