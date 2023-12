POL Schwaben Nord: Mann beleidigt Einsatzkräfte

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (02.12.2023) ereignete sich in einem Cafe in der Hochzoller Straße ein Diebstahl. Der unbekannte Täter ist flüchtig. Gegen 08.30 Uhr betrat der unbekannte Mann die Bäckerei und durchsuchte im Personalbereich eine Handtasche. Als der Mann durch eine Angestellte entdeckt wurde, stieß dieser die Angestellte zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Angestellte wurde ...

