Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unbekannter flüchtet nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (02.12.2023) ereignete sich in einem Cafe in der Hochzoller Straße ein Diebstahl. Der unbekannte Täter ist flüchtig. Gegen 08.30 Uhr betrat der unbekannte Mann die Bäckerei und durchsuchte im Personalbereich eine Handtasche. Als der Mann durch eine Angestellte entdeckt wurde, stieß dieser die Angestellte zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Angestellte wurde durch den Stoß leicht verletzt. Es entstand ein Beuteschaden im unteren zweistelligen Bereich. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, Oberlippenbart, bekleidet mit einem Hut, dunkler Jogginghose mit hellen Applikationen und dunkler Jacke. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 mit der Polizeiinspektion Augsburg Ost in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell