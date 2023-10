Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Totalschaden

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es Dienstagnachmittag in der Paul-Schäfer-Straße im Erfurter Norden. Der 90-jährige Fahrer eines Citroen hatte beabsichtigt, nach links abzubiegen. Vor ihm fuhr dabei ein LKW. Dadurch übersah der Mann einen entgegenkommenden Ford-Fahrer. Keiner der beiden Männer konnte rechtzeitig bremsen und so kam es zum Zusammenstoß. Die Beifahrerin des 90-Jährigen wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell