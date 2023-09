Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Vorfahrt missachtet

Tödliche Verletzungen erleidet ein Fahrradfahrer am Sonntagvormittag

Ulm (ots)

Gegen 10.00 Uhr befuhr ein 79-jähriger Mann mit seinem Fahrrad einen Feldweg bei Berkheim. An seinem Fahrrad war ein Fahrradanhänger angebracht, in dem sein Hund saß. Zwischen Oberopfingen und Berkheim wollte der Mann die Kreisstraße in Richtung des Aussiedlerhofes St. Cyriacus überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Toyota, der die Kreisstraße in Richtung Oberopfingen befuhr. Die 51-jährige Autofahrerin konnte eine Kollision mit dem Radfahrer nicht verhindern. Dieser wurde über den Pkw geschleudert und kam in der Folge im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrradfahrer wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.500 Euro. Der Unfallbeschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren neben der Polizei zwei Notfallseelsorger, der Rettungsdienst mit Notarzt und die Feuerwehr Kirchdorf mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Der Hund des verstorbenen wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

