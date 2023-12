Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

A8/ FR München/ Zwischen AS Zusmarshausen und Adelsried - Bereits am Freitag (01.12.23) kam es gegen 00:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A8. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Pkw den mittleren der drei Fahrstreifen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn, kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Außenschutzplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen. Das Fahrzeug wurde massiv an der Front beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es war zum Unfallzeitpunkt nicht mit Winterreifen ausgestattet. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, der Verkehr konnte auf dem linken Fahrstreifen vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro.

