POL Schwaben Nord: Schneeballschlachten arten aus

Augsburg (ots)

Fall1:

Innenstadt - Am Samstag (02.12.23), gegen 00:25 Uhr, wurden zwei 23-jährige Männer in der Maximilianstraße von einem unbekannten Mann und seinen Freunden mit Schneebällen abgeworfen. Auf die Nachfrage, was das solle, schlug der unbekannte Mann einem der 23-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, anschließend entfernte sich die Gruppe. Der 23-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur ins Universitätsklinikum gebracht. Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte sucht nun unter der Tel. 0821/323-2110 nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter und seine Begleiter geben können. Die Beschreibung des Täters laut den beiden 23-Jährigen: Ca.180 cm groß, ca. 20 Jahre alt, schlanke Statur, er hatte südländisches Aussehen, war rasiert, er trug eine schwarze Jacke, aus der die Kapuze seines Pullis herausragte. Ein Begleiter des Mannes war ebenfalls ca. 180 cm groß, ca. 20 Jahre alt, hatte ebenfalls südländisches Aussehen und eine schlanke Statur, er trug eine weiße Bomberjacke. In Begleitung der zwei Männer befand sich eine weibliche Person, von der jedoch keine Beschreibung vorliegt.

Fall 2:

Innenstadt - Am Samstag (02.12.23) um kurz nach Mitternacht machten eine Gruppe Männer (19, 21, 25 und 29 Jahre alt) eine Schneeballschlacht mit drei Unbekannten in der Bürgermeister-Fischer-Straße. Dabei wurden die unbekannten Männer offenbar verärgert, sodass einer von ihnen dem 25-Jährigen einen Aufsteller gegen den Hinterkopf schlug und als dieser zu Boden ging, traten sie auf ihn ein. Als sein 19-jähriger Begleiter ihm zur Hilfe kommen wollte, wurde er von einem der unbekannten Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Unbekannten entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zwei der unbekannten Männer waren ca. 18 Jahre alt, dunkel gekleidet und nach Aussage der Geschädigten ukrainischer Herkunft. Einer der Beiden ist etwa 190 cm groß und schlank, der andere ca. 175 cm groß und kräftig. Die PI Augsburg Mitte sucht auch in diesem Fall Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Fall 3:

Oberhausen - Bereits am Freitagnachmittag, gegen 13:10 Uhr, kam es in der Sommestraße im Rahmen einer Schneeballschlacht zu einer Rangelei zwischen einem 13-Jährigen und einem Mitschüler. Dabei wurde der 13-Jährige mit der Faust auf die Lippe geschlagen und dadurch leicht verletzt. Die Schule wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

