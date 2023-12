POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - B17/ FR Norden/ AS Stuttgarter Straße - Am Freitag (01.12.23) zwischen 00:00 Uhr und 08:45 Uhr, ist ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Kraftfahrzeug offenbar an der Unfallörtlichkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmast geprallt, der daraufhin umfiel. Durch das Schadensbild ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers massiv an der Front ...

