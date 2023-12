Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

B17/ FR Norden/ AS Stuttgarter Straße - Am Freitag (01.12.23) zwischen 00:00 Uhr und 08:45 Uhr, ist ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Kraftfahrzeug offenbar an der Unfallörtlichkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Lichtmast geprallt, der daraufhin umfiel. Durch das Schadensbild ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers massiv an der Front beschädigt sein muss. Da jedoch vor Ort keine Fahrzeugteile mehr aufzufinden waren, ist der Fahrer offenbar ausgestiegen und hat diese weggeräumt. Die Autobahnpolizei Gersthofen bittet nun um Zeugenhinweise zu diesem Unfall unter der Tel. 0821/323-1910.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell