POL-GI: Landkreis Gießen/Landkreis Limburg-Weilburg: Verdacht des Abrechnungsbetrugs bei Corona-Teststellen - Haft

Gießen (ots) - Gießen: Einbrecher erbeuten Laptops, Beamer und PC aus Schule Sachschäden in Höhe von etwa 15.000 Euro hinterließen Einbrecher in einer Schule in der Carl-Franz-Straße. Der oder die Täter hebelten zwischen 17.30 Uhr am Freitag (26.01.24) und 06.20 Uhr am Montag (29.01.24) eine Eingangstür im ...

mehr