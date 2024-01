POL-GI: Diebe brechen in Schule ein+Brand auf Schulgelände in Annerod+Auf Spielplatz in Krofdorf-Gleiberg gezündelt+Unfallfluchten in Landkreis+Farbeutel gegen Hauswand+Tür hält Stand+Scheibe eingeworfen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Gießen: Einbrecher erbeuten Laptops, Beamer und PC aus Schule

Sachschäden in Höhe von etwa 15.000 Euro hinterließen Einbrecher in einer Schule in der Carl-Franz-Straße. Der oder die Täter hebelten zwischen 17.30 Uhr am Freitag (26.01.24) und 06.20 Uhr am Montag (29.01.24) eine Eingangstür im Erdgeschoss auf. Im Gebäude machten sie sich an weiteren Türen zu schaffen. Mit zehn Laptops, zwei Beamern und einem PC im Gesamtwert von 7.500 Euro machten sie sich aus dem Staub.

Die Ermittler bitten um Hinweise:

Wer hat am vergangenem Wochenende in der Carl-Franz.-Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Wer hat im fraglichem Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-6555 zu melden.

Fernwald: Brand auf Schulgelände in Annerod - Zeugenaufruf

Feuerwehr und Polizei rückten gestern Abend (30.01.24) zu einer Schule in der Straße "Auf der Platte" aus. Gegen 20.15 Uhr meldete ein Zeuge den Brand auf dem Schulgelände in Annerod. Die Feuerwehr hatte das Feuer an einer Hecke und den Mülltonnen schnell unter Kontrolle und konnte ein Übergreifen auf Gebäudeteile verhindern. Dennoch zog der Brand ein Containerklassenzimmer sowie Teile der Regenrinne und des Dachs in Mitleidenschaft. Zudem beschädigte das Feuer einen Zaun. Die Kriminalpolizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen der Brandursache aufgenommen.

Wem sind gestern Abend auf dem Schulhof oder in der Nähe Personen aufgefallen? Wer kann in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachten?

Hinwiese nimmt die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

Wettenberg: Auf Spielplatz in Krofdorf-Gleiberg gezündelt

Nachdem Unbekannte am Freitagvormittag (27.01.24) auf dem Spielplatz in der Krokelstraße zündelten, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Zeuge informierte die Rettungsleitstelle gegen 10.35 Uhr über Qualm bzw. Rauch auf dem Gelände. Nach bisherigen Ermittlungen zündeten Unbekannte Bücher aus einem in der Nähe befindlichen Büchertauschregal an. Durch das Feuer wurden eine Kletterwand und ein Klettergerüst in Mitleidenschaft gezogen. Wer hat am Freitagvormittag vor dem Brand Personen auf dem Spielplatz beobachtet? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Kotflügel touchiert

Etwa 400 Euro wird die Reparatur an einem Seat kosten, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Schützenstraße den weißen Ibiza am Kotflügel touchierte. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (25.01.24) zwischen 14.00 und 16.00 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Außenspiegel touchiert - Wer war der Hinweisgeber?

In der Stephanstraße touchierte am Dienstag (30.01.24) zwischen 10.00 und 19.45 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Caddy am Spiegel. Als der Besitzer des VW zurückkam, sprach ihn ein vorbeikommender Verkehrsteilnehmer an. Der Unbekannte sagte, dass der Verursacher des etwa 300 Euro teuren Schadens ein weißer Ranger sei. Ihm sei der Fahrer aufgefallen, als sich dieser den Unfallschaden anschaute. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer war der unbekannte Verkehrsteilnehmer, der den Hinweis auf den weißen Ranger gab? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Farbbeutel geworfen

Mit Farbbeuteln bewarf ein unbekannter Mann die Wand eines Hauses in der Straße " Alter Krofdorfer Weg". Der unbekannte Täter kam über eine Wiese auf das Grundstück des Hauses, holte die Farbbeutel aus einer mitgeführten Tüte und warf diese gegen die Wand. Nach wenigen Minuten läuft der Unbekannte wieder davon. Der Mann war zwischen 16 und 40 Jahren alt und hatte eine sportliche Statur. Er trug eine dunkle Winterjacke mit Kapuze, eine schwarze Mütze mit weißer Aufschrift, dunkle Sneaker mit weißen Schnürsenkeln und dunkle Handschuhe. Wem ist die beschriebene Person am Samstag (27.01.24) zwischen 20.45 und 20.55 Uhr aufgefallen? Hinwiese zu dem 2.000 Euro hohen Sachschaden erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Gießen: Einbrecher scheitert

In der Karl-Follen-Straße versuchten Unbekannte am Montag (29.01.24) zwischen 08.00 und 16.00 Uhr an drei Mehrfamilienhäuser die Eingangstüren aufzuhebeln. Die Türen hielten den Hebelversuchen stand und die Diebe kamen nicht in die Häuser. Derzeit können die Sachschäden an den Häusern nicht beziffert werde. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Kioskscheibe eingeworfen

Mit einem Stein warf eine unbekannte Frau in der Marktstraße die Scheibe eines Kiosks ein. Anschließend flüchtete sie mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhofsstraße. Ein Zeuge beobachtete am Dienstag (30.01.24) gegen 19.20 Uhr den Vorfall und informierte die Polizei. Die Frau ist etwa 30 Jahre alt und hatte ihre Haare zu seinem Zopf gebunden. Sie trug einen Mantel. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacherin des etwa 600 Euro hohen Schaden machen können, werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 zu melden.

