Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht: Smart beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein geparkter Smart wurde am Mittwoch, 4. Oktober, gegen 11 Uhr, bei einer Unfallflucht in der Hebbelstraße beschädigt - der Verursacher flüchtete, vermutlich in einem silbernen Kombi.

Der schwarze Wagen wurde im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Geschätzt liegt der Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell