POL-HAM: Unbekannter stiehlt Stecklicht von Fahrrad

Hamm-Werries (ots) - Eine 22-jährige Fahrradfahrerin wurde am Mittwoch, gegen 16.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Maximilianstraße leicht verletzt. Die junge Frau befuhr die Maximilianstraße in nördliche Richtung. Zur gleichen Zeit befuhr eine 32-Jährige den Ammerweg mit einem Opel Meriva in westliche Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. In der Folge stürzte die Fahrradfahrerin und musste ...

mehr