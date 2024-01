POL-GI: Mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen - Polizei sucht nach möglichen Opfern in Mittelhessen

Gießen (ots) - Reiskirchen: Einbrecher in Saasen - Zeugensuche Einbrecher schlugen am Samstag (27.01.2024) in der Gießener Straße zu. Zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr stiegen sie in ein Einfamilienhaus ein. Dazu hebelten sie an mehreren Fenstern und einer Tür. Ein Fenster gab schließlich nach, die Kriminellen schafften es, in die Wohnräume zu gelangen. Dort ...

