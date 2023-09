Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Unfallverursacher gesucht

Hardt (ots)

Der Fahrzeugführer eines schwarzen Chevrolet Matiz befuhr am Dienstagmorgen, gegen 09:40 Uhr, die Kreisstraße 56, aus Richtung Bad Marienberg, Ortsteil Langenbach, kommend, in Richtung Hardt. In einer Linkskurve kommt ein dunkler BMW auf seiner Seite entgegen, so dass er ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer des entgegenkommenden dunklen BMW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel: 02662 95589 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).

