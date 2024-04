Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Neustadt Jugendliche "chartern" Baustellenbagger

Mainz - Neustadt (ots)

Freitag 29.03.2024, 21:37 - 22:33 Uhr

Am Freitagabend meldete sich eine Anruferin bei der Polizei, die von einem vorbeifahrenden Bagger berichtete. Ihr erschien es merkwürdig, dass an einem Feiertag mehrere Jugendliche mit einem Baustellenfahrzeug vor ihrem Wohnhaus in der Wallaustraße hin und her fuhren. Vor Ort konnte die eingesetzten Beamten den fahrenden Bagger anhalten, wobei dabei mehrere Personen wegrannten. Im Rahmen einer Fahndung konnte eine Gruppe junger Männer kontrolliert werden, die aufgrund der Personenbeschreibung auffiel. Im Rahmen des Einsatzes konnte das Fahrzeug schließlich einer Baustelle in der Heinrich-Heine-Straße zugeordnet werden. Bei der Rückführung des Baggers meldete sich ein Zeuge. Er gab an, dass er mehrere männliche Jugendliche bei dem Fahrzeug an der Baustelle gesehen hatte, jedoch der Bagger wenige Minuten später nicht mehr da war. Die Ermittlungen hinsichtlich unbefugtem Gebrauch von Fahrzeugen wurden von der Polizeiinspektion Mainz 2 aufgenommen.

